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Под Петербургом столкнулись грузовые электровозы

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Под Санкт-Петербургом, в районе станции Купчинской 28 июля столкнулись электровозы. Серьезно пострадал один из машинистов. Повреждены путевая инфраструктура грузовой железнодорожной ветки и контактная сеть.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, устанавливая все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал РЖД), на поврежденном участке железной дороги ведутся восстановительные работы. Задействовано 140 ремонтников.

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