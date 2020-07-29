В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Поздним вечером 28 июля неподалеку от федеральной трассы "Кавказ" в припаркованном легковом автомобиле обнаружено тело сотрудника Росгвардии.
Об этом сообщила пресс-служба Управления ведомства по региону.
Как стало известно местному порталу "Ингушетия", погибший — старший лейтенант Михаил Алиев — был убит из огнестрельного оружия.
"Неизвестные открыли огонь, когда росгвардеец, стоя возле дороги, общался с девушкой. Раненый Алиев сел в машину и проехал несколько метров перед тем, как скончаться. Трое напавших на него скрылись. Сейчас их ищут. Свидетельница дает показания", — говорится в материале СМИ.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.