Женщина под Белгородом закатала мужа в бетон

В Белгородской области в августе 2019 года разыгралась семейная драма. Женщина задушила своего мужа, когда он спал, после чего закатала его в бетон.

Обвиняемая спрятала тело в септик, вызвала бетономешалку и залила яму. Соседям и знакомым женщина сказала, что муж уехал на север на заработки.

На поисках мужчины настояла его мать. Когда работники полиции начали проверку, то выяснили, что муж деревню не покидал. Позже нашли тело, сообщает СК по Белгородской области.

Женщина уверяет, что муж её бил, но соседи говорят, что не видели побоев. Теперь ей грозит 15 лет лишения свободы.