На Урале женщина не может похоронить отца - тело перепутали в морге

Жительница Краснотурьинска Свердловской области Мария Мешкова рассказала СМИ, что несколько дней не может похоронить своего отца Станислава Еремеева из-за того, что его тело перепутали в морге.

Мужчину, которому стало значительно хуже из-за коронавируса, перевезли из больницы Краснотурьинска в госпиталь Карпинска, где он скончался. В морге перепутали тела, выдав Мешковой другого человека, который был одет в костюм отца. Женщина также считает, настоящую могилу отца кто-то пытался раскопать.