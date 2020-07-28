Жительница Краснотурьинска Свердловской области Мария Мешкова рассказала СМИ, что несколько дней не может похоронить своего отца Станислава Еремеева из-за того, что его тело перепутали в морге.
Мужчину, которому стало значительно хуже из-за коронавируса, перевезли из больницы Краснотурьинска в госпиталь Карпинска, где он скончался. В морге перепутали тела, выдав Мешковой другого человека, который был одет в костюм отца. Женщина также считает, настоящую могилу отца кто-то пытался раскопать.
"В субботу, 25 июля, мы поехали в морг, чтобы забрать папу. Но там обнаружили, что в его одежде был совершенно другой человек. Мы вызвали полицию, заместителя главного врача, она признала, что в морге на момент вскрытия было два тела — Еремеева и Алексеева, их перепутала медсестра. Оказалось, папу захоронили под чужой фамилией в закрытом гробу в мешке с хлоркой еще в пятницу", — рассказала Мария Мешкова.
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