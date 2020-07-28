Внук экс-губернатора заявил, что у него украли айфон за 140 тысяч

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева 26-летний Игорь написал заявление в полицию о краже.

По его словам, он оставил iPhone 11 Pro Max на столе московского ресторана "Якитория" и ушел в туалет. Когда вернулся, гаджета за 140 тысяч рублей на месте не было.

Около недели назад Ишаев-младший попал в сводки новостей после того, как попал в ДТП в центре столицы. При этом, как утверждают полицейские, он был в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в пьяном виде внук Ишаева получил административный арест.