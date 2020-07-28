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Самарец поскандалил с бывшей женой и бросил гранату в полицейских

Происшествия

58-летний житель Самары кинул гранату в двоих полицейских, приехавших из-за жалобы соседей на семейный скандал.

"Около 21:00 в полицию поступило сообщение о семейном скандале в доме на улице Буянова — мужчина устроил дебош. Туда выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина бросил в полицейских предмет, который взорвался", — рассказали в полиции.

По данным телеграмм-каналов, мужчина приезжал разбираться к бывшей жене, которая работает федеральным судьей.

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