58-летний житель Самары кинул гранату в двоих полицейских, приехавших из-за жалобы соседей на семейный скандал.
"Около 21:00 в полицию поступило сообщение о семейном скандале в доме на улице Буянова — мужчина устроил дебош. Туда выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина бросил в полицейских предмет, который взорвался", — рассказали в полиции.
По данным телеграмм-каналов, мужчина приезжал разбираться к бывшей жене, которая работает федеральным судьей.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.