Однорукий охранник поймал выпавшего из окна ребенка

На западе Москвы охранник без одной руки патрулировал придомовую территорию и заметил семилетнего мальчика, висящего между восьмым и седьмым этажом.

Ребенок держался руками за провод спутникового оборудования. Мужчина немедленно побежал в бытовку и взял матрас, с помощью которого попытался словить мальчика.

"Через несколько минут ребенок оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас", — рассказал охранник.

Мальчику удалось упасть на край матраса. После удара он отлетел в кусты и получил несколько переломов а также сотрясение мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает.