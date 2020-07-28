Перестроенный за полмиллиарда рублей мост через реку Урух треснул в Северной Осетии через шесть месяцев после возведения. Трещина пошла по одной из полос моста, повреждения появились у края дороги.
"Произошло переувлажнение склона, вызванного обильными продолжительными осадками. Вскрытие и укрепление поврежденного участка будут производиться за счет компании-подрядчика", — сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.