В Северной Осетии треснул мост за полмиллиарда рублей

Перестроенный за полмиллиарда рублей мост через реку Урух треснул в Северной Осетии через шесть месяцев после возведения. Трещина пошла по одной из полос моста, повреждения появились у края дороги.