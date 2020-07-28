В Таганроге задержан 17-летний школьник, которого подозревают в убийстве программиста. Парень находится под стражей. Во время обыска у него нашли "набор киллера".
У школьника обнаружили самодельный пистолет со сбитыми номерами, глушитель, два магазина по 15 патронов, черную балаклаву и перчатки, сообщает rnd.ru.
Школьник заявил, что мужчину он убил ради деталей для компьютера. Программист продавал запчасти через Интернет.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.