В Таганроге у школьника нашли набор убийцы

В Таганроге задержан 17-летний школьник, которого подозревают в убийстве программиста. Парень находится под стражей. Во время обыска у него нашли "набор киллера".

У школьника обнаружили самодельный пистолет со сбитыми номерами, глушитель, два магазина по 15 патронов, черную балаклаву и перчатки, сообщает rnd.ru.

Школьник заявил, что мужчину он убил ради деталей для компьютера. Программист продавал запчасти через Интернет.