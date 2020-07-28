В Бурятии спустя 10 дней поисков нашли пропавший Ан-2

Ранее в Бурятии пропал с радаров легкомоторный самолет Ан-2. Спасательная операция длится уже более десяти дней. Всё это время сотрудники экстренных служб вели поиск самолета.

28 июля его удалось обнаружить на территории Усольского района в Иркутской области. Поиск воздушного судна затруднялся из-за плохих погодных условий, а также отсутствия сигнала радиомаяка на самолете.

На борту Ан-2 во время вылета находились шесть человек.