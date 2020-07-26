Танкер "Делфи", ходивший под флагом Молдавии, который еще в ноябре 2019 года во время штрома сел на мель возле Одессы, стал причиной чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря.
После очередной попытки поставить перевернувшееся судно на киль, произошел разлив нефти. Площадь пятна - 7,5 тысяч кв м.
Как сообщил Максим Куцый, глава Одесской области, по решению специальной комиссии ситуация признана "чрезвычайной":
По словам Куцего, после того,как Гоэкоинспекция оценит ущерб, владельцу танкера "Делфи" будет выставлен счет, в который войдут затраты на ликвидацию судна и "экологический штраф".
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.