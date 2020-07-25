Погиб олимпийский чемпион Александр Иваницкий

Поиски 82-летнего мужчины начались 22 июля, когда он ушел в лес за грибами в подмосковной Рузе и более не выходил на связь.

По информации поисковой организации "Лиза Алерт", олимпийский чемпион погиб. В правоохранительных органах отметили, что тело найдено в реке.

"Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера", — ТАСС источник в органах.

Александр Иваницкий стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964 году. Он также комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 и работал спортивным журналистом.