Пожилую женщину, проживающую на Рязанском проспекте в Москве, злоумышленники привязали к трубе и похитили из ее квартиры семьдесят тысяч рублей.
По информации ГУ МВД, преступники дождались, когда пенсионерка откроет дверь, выходя из квартиры. В этот момент они напали на нее, затолкали вновь в квартиру, угрожали и привязали скотчем к трубе в ванной.
Установить личность грабителей пока не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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