Неизвестные ограбили пенсионерку в ее квартире

Пожилую женщину, проживающую на Рязанском проспекте в Москве, злоумышленники привязали к трубе и похитили из ее квартиры семьдесят тысяч рублей.

По информации ГУ МВД, преступники дождались, когда пенсионерка откроет дверь, выходя из квартиры. В этот момент они напали на нее, затолкали вновь в квартиру, угрожали и привязали скотчем к трубе в ванной.

Установить личность грабителей пока не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.