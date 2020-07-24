Сын олимпийского чемпиона Иваницкого рассказал о пропаже отца

Владимир Иваницкий, сын 82-летнего олимпийского чемпиона по борьбе Александра Иваницкого, рассказал о том, что случилось с отцом. Ранее "Правда.Ру" сообщала о пропаже бывшего спортсмена.

По словам Владимира, отца нет уже третий день. В семье Иваницкого предполагают, что он мог утонуть во время перехода через реку. Водолазы сейчас проводят поисковую операцию.

"Папы нет уже третий день, видимо, случилось несчастье. Он ушел за грибами, как обычно. Что-то, возможно, случилось, когда он переходил речку. Потому что корзину, в которую он, как всегда, сложил вещи, прибило к тому берегу. Возможно, он утонул. Водолазные группы работают второй день", — приводит РИА "Новости" слова Иваницкого.

Александр Иваницкий

Иваницкий выиграл золотую медаль Олимпиады в 1964 году. Также на его счету четыре золота чемпионатов мира и несколько наград чемпионата СССР.

После завершения карьеры спортсмен работал на телевидении комментатором.