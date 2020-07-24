ДТП на Украине: фургон столкнулся с микроавтобусом из-за летящего аиста

На въезде в поселок Пукеничи во Львовской области произошло лобовое столкновение.

Прямо в стекло фургона летел аист, водитель резко выкрутил руль влево, пытаясь увернуться, вследствие чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

После удара оба автомобиля загорелись. Очевидцы помогли водителям выбраться, поэтому они остались живы.