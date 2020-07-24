На въезде в поселок Пукеничи во Львовской области произошло лобовое столкновение.
Прямо в стекло фургона летел аист, водитель резко выкрутил руль влево, пытаясь увернуться, вследствие чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.
После удара оба автомобиля загорелись. Очевидцы помогли водителям выбраться, поэтому они остались живы.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.