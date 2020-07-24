В Греции бушуют лесные пожары, вышедшие из-под контроля

Пожарные борются с вышедшими из-под контроля лесными пожарами в Греции.

Местные жители и туристы были эвакуированы, так как пожары продолжают бушевать около города Коринф на востоке Пелопоннеса уже второй день.

Мэр города говорит, что пламя вышло из-под контроля, и призвал объявить чрезвычайное положение в регионе.

В настоящее время более 260 пожарных борются с огнем, им помогают 10 вертолетов и 10 самолетов.

"Несмотря на то, что в этом районе работает почти вся воздушная противопожарная техника, ситуация не находится под контролем", - заявил местным СМИ мэр города Василис Нанопулос.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.