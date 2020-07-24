Пассажирский лайнер, перехваченный истребителями США, благополучно сел

В аэропорту Тегерана совершил посадку иранский пассажирский лайнер, который 23 июля перехватили истребители F-15 ВВС США в небе над Сирией.

В результате инцидента пострадали, как сообщило агентство Tasnim, четверо пассажиров. Они получили травмы в момент, когда пилоты самолета пытались в воздухе уйти от столкновения с военными бортами.

Как заявил Аббас Мусави, представитель иранского МИДа, после того, как будут изучены все детали инцидента, Иран примет "политические и правовые меры".

Дипломат также предупредил, что Вашингтон будет отвечать за все, что может случиться с самолетом "на обратном пути".