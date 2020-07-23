Американские полицейские напали на журналистов Первого канала

Инцидент произошел во время съемки репортажа о ситуации в Портленде.

Оператор Первого канала Вячеслав Архипов со своей коллегой Юлией Ольховской подверглись нападению полицейских при намерении снять на видео, как протестующие пытаются поджечь здание суда.

"К счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм", — приводит агентство слова директора Дирекции информационных программ Кирилла Клейменова.

Известно, что у Ольховской отобрали мобильный телефон, а Архипова ударили дубинкой. Камеру со всеми снятыми материалами разбили о землю.