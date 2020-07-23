В ЮАР украден контейнер с образцами коронавируса

На востоке Южной Африки был угнан курьерский автомобиль, перевозивший образцы COVID-19.

Об этом сообщил премьер региона Оскар Мабуян.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером в Порт-Элизабет в провинции Восточный мыс.

"Похищение представляет биологическую опасность для региона, потому что в грузовике было множество образцов коронавируса, предназначенных для местной лаборатории", — рассказал Мабуян.

Как стало известно позже, автомобиль был найден, но контейнер с многочисленными образцами коронавируса исчез.

Представитель полиции Присцилла Найду говорит, что "следователи в настоящее время не имеют горячего следа и розыск продолжается".