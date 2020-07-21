Луцкий террорист выстрелами пытался сбить полицейский дрон

Террорист из Луцка Максим Кривош произвел несколько взрывов у захваченного автобуса. Таким образом мужчина пытается показать серьёзность своих намерений, сообщает strana.ua.

После переговоров между главой МВД Арсеном Аваковым и террористом последний пытался сбить дрон полиции. Кривош сделал несколько выстрелов из окна, а затем выбросил из автобуса несколько взрывпакетов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Аваков опроверг информацию о том, что террорист состоит на учёте у психиатра. Также глава МВД заявил, что заложники находятся в "нормальном состоянии".

Захват автобуса произошёл сегодня утром. Люди находятся в заложниках около 8 часов. Полиция пока не предпринимает попыток штурма, а ведёт переговоры.