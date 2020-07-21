МВД Украины выяснило личность мужчины, захватившего заложников в Луцке. Им оказался Максим Кривош 1975 года рождения.
Мужчина родился в Гае Оренбургской области и был несколько раз судим. Все решения о судимости были вынесены в Луцке, сообщает замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко.
В общей сложности за тяжкие преступления Кривош отсидел 10 лет.
Во вторник утром Кривош захватил автобус с людьми в центре Луцка. Мужчина никаких конкретных требований не выдвигает и заявляет, что борется против "системы".
Переговоры с Кривошем ведёт глава МВД Украины Арсен Аваков и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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