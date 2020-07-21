Луцкий террорист оказался уроженцем Оренбургской области

МВД Украины выяснило личность мужчины, захватившего заложников в Луцке. Им оказался Максим Кривош 1975 года рождения.

Мужчина родился в Гае Оренбургской области и был несколько раз судим. Все решения о судимости были вынесены в Луцке, сообщает замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко.

В общей сложности за тяжкие преступления Кривош отсидел 10 лет.

В 1994 году луцкий суд приговорил его к сроку по статьям "Мошенничество", "Вымогательство" и "Незаконное хранение огнестрельного или холодного оружия".

В 2005 году там же Кривош получил срок за "Мошенничество с финансовыми ресурсами", "Бандитизм", "Вымогательство".

Во вторник утром Кривош захватил автобус с людьми в центре Луцка. Мужчина никаких конкретных требований не выдвигает и заявляет, что борется против "системы".

Переговоры с Кривошем ведёт глава МВД Украины Арсен Аваков и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.