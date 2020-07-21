Пенсионер из Тобольска оплачивает штраф за полного тёзку из Тюмени

Пенсионер из Тобольска Сергей Селезнёв случайно попал в неприятную историю. Он оказался полным тёзкой жителя Тюмени, которому присудили штраф за повреждение дорожного покрытия.

Из пенсии Селезнёва судебные приставы вычитают по частям штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение было принято по иску "Упдор "Южный Урал" в 2018 году. Фура с превышением массы проехала по территории Челябинской области.

У пенсионера из Тобольска мало того, что нет грузового автомобиля, так ещё и нет категории на вождении таких транспортных средств. В его собственности только легковой автомобиль.

Ошибочка вышла...

Дорогу повредил автомобиль Scania Сергея Селезнёва из Тюмени. Вероятно, произошла ошибка во время вынесения судебного решения.

Селезнёв из Тобольска узнал о штрафе случайно, когда обратился за кредитом в банк. С мая 2019 года мужчина не может доказать свою непричастность к штрафу. Пенсионер сейчас обратился в прокуратуру и управление федеральной службы судебных приставов.

Разобраться в ситуации Селезнёву помогает депутат областной Думы Юрий Юхневич.