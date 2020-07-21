Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на место паводка в Свердловскую область, где несколько населенных пунктов были отрезаны от цивилизации из-за паводка.
Соответствующее поручение Зиничеву дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия", — рассказал представитель Кремля.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.