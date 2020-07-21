В район паводка на Урале вылетел глава МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел на место паводка в Свердловскую область, где несколько населенных пунктов были отрезаны от цивилизации из-за паводка.

Соответствующее поручение Зиничеву дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.