Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед прилётом нового губернатора

Перед прилётом в Хабаровск депутата Госдумы Михаила Дегтярёва на телефоны экстренных служб поступило сообщение о минировании аэропорта. Ранее политик был предложен президентом на пост врио губернатора края вместо арестованного Сергея Фургала.

Экстренные службы проверили сообщение и взрывных устройств не обнаружили. Около 5-00 часов утра по московскому времени Дегтярёв прибыл в Хабаровск.

Из-за происшествия были задержаны на вылет рейсы в Москву, а также несколько рейсов по местным маршрутам, сообщают РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дегтярёв был представлен в качестве врио губернатора правительству Хабаровского края. Это сделал заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.