В Твери в детдоме "Теремок" произошел инцидент с воспитательницей. Работница соцучреждения ударила по лицу четырехлетнего ребёнка, который сорвал с клумбы цветок.
Удар заметили прохожие и попытались поговорить с воспитательницей. Женщина заявила, что не видит ничего предосудительного в таких методах работы.
"Я считаю, это нормально. По щеке если я стукнула, значит, он заслужил это. С чего вы решили, что мы совсем детей не любим? Он выдернул цветок, в третий раз так уже делает", — приводит слова женщины Telegram-канал Readovka.
Другая сотрудница детдома заявила, что бывают разные способы воспитания детей, в том числе позволительно ударить ребёнка "по попе или руке".
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".