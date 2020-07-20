В Твери воспитательница детдома побила малыша за сорванный цветок

В Твери в детдоме "Теремок" произошел инцидент с воспитательницей. Работница соцучреждения ударила по лицу четырехлетнего ребёнка, который сорвал с клумбы цветок.

Удар заметили прохожие и попытались поговорить с воспитательницей. Женщина заявила, что не видит ничего предосудительного в таких методах работы.

"Я считаю, это нормально. По щеке если я стукнула, значит, он заслужил это. С чего вы решили, что мы совсем детей не любим? Он выдернул цветок, в третий раз так уже делает", — приводит слова женщины Telegram-канал Readovka.

Другая сотрудница детдома заявила, что бывают разные способы воспитания детей, в том числе позволительно ударить ребёнка "по попе или руке".