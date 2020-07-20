В Москве обнаружено тело 90-летнего доцента ВГИК Иды Борисовны Шур. Женщина была убита в собственной квартире на Кутузовском проспекте, сообщает Life.
В полицию позвонила подруга погибшей, которая и обнаружила убитую. На теле были обнаружены колото-резанные раны. Следствие установило, что в квартире погибшей не было каких-то ценных вещей.
Женщина жила в одиночестве. Внук навещал Шур нечасто — в последний раз был у неё в январе.
Ида Борисовна преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась автором музыкальных передач на телевидении.
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