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В Бурятии пропал самолет Ан-2 с 6 летчиками на борту

Происшествия

19 июля в 20:21 по мск в Бурятии на связь перестал выходить самолет Ан-2. На его борту 6 человек: 2 члена экипажа и 4 пассажира.

Как сообщает региональное МЧС, к утру понедельника о судьбе самолета ничего не известно. Ведутся поски.

По предварительным данным, борт 71276 компании "Феникс", вылетевший вечером из населенного пункта Кырен, занимался химической обработкой полей без одобренной заявки, поэтому его маршрут неизвестен.

По данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, пассажирами пропавшего АН-2 были командиры еще четырех экипажей авиакомпании - им показывали район запланированного проведения работ по обработке полей на границе Иркутской области и Бурятии.

 

 

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