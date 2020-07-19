Во время протестов в Гатчине против уголовного преследования крымских татар российский активист Владимир Шипицын был задержан. При падении он случайно задел голову полицейского украинским флагом.
Адвокат Шипицна Антон Юпанов прокомментировал эту ситуацию.
"Задержанному вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", — слова адвоката приводит "Медиазона".
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