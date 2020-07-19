Российский активист задел голову полицейского флагом Украины

Во время протестов в Гатчине против уголовного преследования крымских татар российский активист Владимир Шипицын был задержан. При падении он случайно задел голову полицейского украинским флагом.

Адвокат Шипицна Антон Юпанов прокомментировал эту ситуацию.