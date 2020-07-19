Майор Бакытжан Бакиров со своим напарником задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и изнасиловании несовершеннолетней.
Под видом сантехника Бакытжат поднялся на 13 этаж, где проживал задержанный.
Преступник попытался скрыться и выпрыгнул в открытое окно. Майор, не раздумывая, бросился следом.
От неминуемой гибели их спасла терраса, на которую они приземлились. Полицейскому все же удалось задержать преступника.
"В эти секунды обычно вообще ни о чем не думаешь, главное - догнать. Вот и я прыгнул следом за ним... не задумываясь", — рассказывает Бакиров.
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