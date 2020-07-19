Австралийская компания Lorna Jane уверяла покупателей своего бренда одежды в том, что она сможет защитить их от микробов и вирусов.
По информации "Радио Sputnik", компания аргументировала это тем, что в одежде используется уникальная технология "Lj Shield", которая предотвращает попадание инфекции COVID-19 на саму ткань.
Компания была оштрафована на 28 тысяч американских долларов.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.