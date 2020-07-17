ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске. У местного жителя изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и символика террористической организации, сообщает ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", — добавляется в сообщении.