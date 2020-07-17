В Британии разбился самолёт с нацистским крестом "Люфтваффе". Собрал летательный аппарат бывший лётчик британских ВВС.
Копия немецкого самолёта Фокке времён ВОВ во время приземления зацепила прицеп трактора. Пилот чудом выжил и был отправлен в больницу.
В последнее время инциденты с такими самолётами участились по всему миру:
В соцсетях обсуждают случившееся и призывают не использовать самолёты с нацистскими крестами. По мнению подписчиков, такие летательные аппараты обречены.
"Может, не нужно даже для реконструкций с фашистскими крестами летать? Высшие силы не обмануть — они помнят, что борты с такими знаками надо "землить", — говорится в одном из сообщений.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.