В Британии разбился четвёртый самолёт с крестом "Люфтваффе"

В Британии разбился самолёт с нацистским крестом "Люфтваффе". Собрал летательный аппарат бывший лётчик британских ВВС.

Копия немецкого самолёта Фокке времён ВОВ во время приземления зацепила прицеп трактора. Пилот чудом выжил и был отправлен в больницу.

Четвёртый случай с "Люфтваффе"

В последнее время инциденты с такими самолётами участились по всему миру:

В США рухнул самолёт с крестом "Люфтваффе". Летательный аппарат использовался для проведения парадов и различных мероприятий памяти ветеранов Второй мировой.

В Швейцарии разбился "Юнкерс-52". Этот самолёт использовался в туристической отрасли и принимал участие в съёмках нескольких фильмов.

В Дракине Московской области разбился самолёт с таким же крестом. Он участвовал в реконструкции боёв времён ВОВ.

"Высшие силы не обмануть"

В соцсетях обсуждают случившееся и призывают не использовать самолёты с нацистскими крестами. По мнению подписчиков, такие летательные аппараты обречены.