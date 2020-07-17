В ДТП под Липецком сгорел пассажирский автобус из Донецка

В Елецком районе Липецкой области произошло ДТП с рейсовым автобусом Донецк - Санкт-Петербург. Около 2 ночи в пятницу водитель въехал в "Газель", стоявшую на обочине.

По сведениям ГУ МВД по Липецкой области, у "Газели" мигал аварийный сигнал и был выставлен знак. Водитель мог не заметить машину у обочины или не справиться с управлением. Обстоятельства выясняются.

В автобусе в момент ДТП находились 40 человек. После столкновения автобус загорелся и полностью выгорел. Жертв удалось избежать, но пятеро пассажиров попали в больницу. Двое мужчин находятся в реанимации, одна женщина в травматологии.

Остальные пассажиры отправлены на туристическую базу поселка Аргамач-Пальна, где будут ждать новый автобус.