Утечка топлива произошла у острова Ольхон в Иркутской области.
По информации пресс-службы прокуратуры, нефтепродукты попали в озеро Байкал из пришвартованного судна.
"В результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу, сильно накренилось, что привело к утечке топлива", — сообщает пресс-служба ведомства.
По словам владельца судна, в озеро могло попасть не более сотни литров топлива.
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