Около ста литров нефтепродуктов попало в Байкал

Утечка топлива произошла у острова Ольхон в Иркутской области.

По информации пресс-службы прокуратуры, нефтепродукты попали в озеро Байкал из пришвартованного судна.

"В результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу, сильно накренилось, что привело к утечке топлива", — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам владельца судна, в озеро могло попасть не более сотни литров топлива.