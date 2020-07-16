Молодой человек выжил после падения под колеса едущего трамвая

Восемнадцатилетний житель Екатеринбурга госпитализирован с травмой головы.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 15 июля на улице Технической. Молодой человек убегал от мужчины и, пытаясь пересечь рельсы, не заметил, как из-за деревьев выехал трамвай.

Женщина-водитель не успела остановить трамвай, который ехал на скорости 27 километров в час.

Впоследствии пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой головы.