Восемнадцатилетний житель Екатеринбурга госпитализирован с травмой головы.
Как стало известно, инцидент произошел вечером 15 июля на улице Технической. Молодой человек убегал от мужчины и, пытаясь пересечь рельсы, не заметил, как из-за деревьев выехал трамвай.
Женщина-водитель не успела остановить трамвай, который ехал на скорости 27 километров в час.
Впоследствии пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой головы.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.