Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в автобусе, который загорелся в Комсомольске-на-Амуре, никто не пострадал.
"В четверг в городе Комсомольске-на-Амуре по улице Дикопольцева произошло возгорание пассажирского автобуса", — говорится в сообщении ведомства.
Как известно от управления ГИБДД, водитель почувствовал запах гари и высадил пассажиров на ближайшей остановке. После чего транспортное средство загорелось. Известно, что автобус не подлежит восстановлению.
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