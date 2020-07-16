Водитель успел высадить пассажиров до возгорания автобуса

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в автобусе, который загорелся в Комсомольске-на-Амуре, никто не пострадал.

"В четверг в городе Комсомольске-на-Амуре по улице Дикопольцева произошло возгорание пассажирского автобуса", — говорится в сообщении ведомства.

Как известно от управления ГИБДД, водитель почувствовал запах гари и высадил пассажиров на ближайшей остановке. После чего транспортное средство загорелось. Известно, что автобус не подлежит восстановлению.