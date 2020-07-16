На территории восточной турецкой провинции Ван, врезавшись в гору Артос на высоте 2,2 тысячи метров, крушение потерпел самолет-разведчик.
Кадры с места происшествия опубликованы в Twitter МВД Турции:
В катастрофе погибли семь человек. Как рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, все они были сотрудниками органов госбезопасности и "находились на службе":
"Мы потеряли семь героев, двое из них — лётчики", — цитируют турецкие СМИ слова министра Сойлу.
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