В авиакатастрофе погибли семь сотрудников спецслужб Турции

На территории восточной турецкой провинции Ван, врезавшись в гору Артос на высоте 2,2 тысячи метров, крушение потерпел самолет-разведчик.

Кадры с места происшествия опубликованы в Twitter МВД Турции:

В катастрофе погибли семь человек. Как рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, все они были сотрудниками органов госбезопасности и "находились на службе":