Уходит эпоха: скончался последний генсек Чехословакии

Милош Якеш, последний в истории Чехословакии генеральный секретарь коммунистической партии, скончался в возрасте 97 лет.

Как сообщает сегодня ТК CNN Prima NEWS, Якеш ушел из жизни еще 10 июля и был "очень тихо" похоронен 14 июля.

Милош Якеш был руководителем Чехословакии с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года, так называемой Бархатной революции. Покинув пост, он занял оппозиционную сторону по отношению к первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу.