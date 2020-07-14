У актера из "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка

48-летний актер Георгий Поздняков, снимавшийся в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", обратился в полицию Санкт-Петербурга с заявлением о похищении ребенка.

По словам артиста, он на несколько дней привез своих детей к их бабушке — матери его экс-супруги. Когда она пошла с ними погулять, неизвестный мужчина без ее разрешения посадил младшего ребенка в машину и увез.

Есть версия, что похитителем мог быть возлюбленный бывшей жены Георгия Позднякова. Он ехал с ребенком в сторону Москвы. Мужчина был задержан.

Актер заявил, что в настоящее время они с бывшей супругой решают, с кем будут жить их общие дети.

Актер Георгий Поздняков стал популярным после того, как снялся в сериалах "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".