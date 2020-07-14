Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мальдивы открывают границы для россиян
Врач рассказала, почему нельзя повреждать заусенец
В США провели первую за 17 лет казнь федерального заключенного
Валерий Меладзе простил незнакомку, поцарапавшую его машину
Аналитик: социальная политика останется в приоритете в ближайшие годы
Фадеев продолжает давать советы на тему похудения
Китаист: санкции КНР против чиновников США не нанесут серьезного ущерба
Двое армянских солдат погибли на границе с Азербайджаном
Политолог: победа Дуды доказывает раскол Польши

У актера из "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка

Происшествия

48-летний актер Георгий Поздняков, снимавшийся в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", обратился в полицию Санкт-Петербурга с заявлением о похищении ребенка.

По словам артиста, он на несколько дней привез своих детей к их бабушке — матери его экс-супруги. Когда она пошла с ними погулять, неизвестный мужчина без ее разрешения посадил младшего ребенка в машину и увез.

Есть версия, что похитителем мог быть возлюбленный бывшей жены Георгия Позднякова. Он ехал с ребенком в сторону Москвы. Мужчина был задержан.

Актер заявил, что в настоящее время они с бывшей супругой решают, с кем будут жить их общие дети.

Актер Георгий Поздняков стал популярным после того, как снялся в сериалах "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Последние материалы
У актера из "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Мальдивы открывают границы для россиян
Врач рассказала, почему нельзя повреждать заусенец
В США провели первую за 17 лет казнь федерального заключенного
Валерий Меладзе простил незнакомку, поцарапавшую его машину
Сомнолог Ковальзон: "Человек должен спать 8–9 часов в сутки"
Аналитик: социальная политика останется в приоритете в ближайшие годы
Фадеев продолжает давать советы на тему похудения
Китаист: санкции КНР против чиновников США не нанесут серьезного ущерба
Популярное
Происшествия
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале

25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.

Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Бывший СССР
К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта
Российский шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова Игорь Буккер Как русский автопром становился заложником иностранцев Игорь Буккер Василий Амирджанов Власти не хотят замечать протесты в Хабаровском крае Василий Амирджанов
Комментарии
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
России придется вмешаться в войну Баку и Еревана
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Песков ответил Кудрину, который раскритиковал идею Путина
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Физическое закаливание водой: правила, народные традиции и рекомендации врачей
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Пять видов пищи, укрепляющей иммунитет
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Александр Ведруссов: от методичек Матвейчева Кремлю надо уходить
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ