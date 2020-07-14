В Москве на одной из строек произошла массовая драка рабочих

На Балаклавском проспекте в Москве на одной из строек произошла массовая драка. На место происшествия приехали полиция и ОМОН.

В ходе драки рабочие использовали кирпичи. Пострадавших нет.

Сейчас полицейские устанавливают причины происшествия.

Но дерутся на только люди, это умеют делать и животные. Ранее "Правда.Ру" рассказала, как Центр "Амурский тигр" опубликовал видео драки двух медведей. Схватка произошла в Еврейской автономной области на границе России и Китая.