"Золотую" судью Хахалеву лишили полномочий

Краснодарская судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает Пятый канал.

Самой Хахалевой на заседании не было. Женщина не пришла из-за "крайне тяжелого" состояния здоровья.

Скандал с Хахалевой

В 2017 году в СМИ попало видео со свадьбы дочери Хахалевой Софии. По оценке журналистов, торжество могло обойтись ей в 2 млн долларов. На мероприятии выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие артисты.

Хахалева сослалась на то, что свадьбу организовал ее бывший муж Роберт Хахалев, крупный бизнесмен. Сам мужчина говорит, что Меладзе и другие артисты присутствовали на торжестве в качестве гостей.