Краснодарская судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает Пятый канал.
Самой Хахалевой на заседании не было. Женщина не пришла из-за "крайне тяжелого" состояния здоровья.
В 2017 году в СМИ попало видео со свадьбы дочери Хахалевой Софии. По оценке журналистов, торжество могло обойтись ей в 2 млн долларов. На мероприятии выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие артисты.
Хахалева сослалась на то, что свадьбу организовал ее бывший муж Роберт Хахалев, крупный бизнесмен. Сам мужчина говорит, что Меладзе и другие артисты присутствовали на торжестве в качестве гостей.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.