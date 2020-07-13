Быкову предъявлено обвинение в руководстве ОПГ

Бизнесмен Анатолий Быков получил официальные обвинения в руководстве организованным преступным сообществом. С 1993 года он возглавлял ОПГ, в которую входили разные группировки, в том числе Вилора Струганова и Владимира Татаренкова, сообщает пресс-служба СК.

С 1997 по 1999 год ОПГ в Красноярске боролась за криминальную власть. В результате были убиты авторитеты Анатолий Артюшков и Владимир Филиппов. Позже был устранен участник банды Юрий Хонин.

У следствия имеются доказательства причастности Быкова к этим эпизодам. Кроме того, расследуются убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в ОПГ Быкова.

Во время своей "карьеры" Быков был депутатом в Красноярске. Задержан был в июне 2020 года после того, как участники убийств дали признательные показания.