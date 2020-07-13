Ан-2 разбился в Нижегородской области. Погиб человек

Сегодня в 4 часа утра в Большеболдинском районе Нижегородской области крушение потерпел самолет Ан-2.

В результате аварии 1 человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Об этом сообщило региональное управление МЧС.