Ан-2 разбился в Нижегородской области. Погиб человек

Сегодня в 4 часа утра в Большеболдинском районе Нижегородской области крушение потерпел самолет Ан-2.
В результате аварии 1 человек погиб, еще один доставлен в больницу.
Об этом сообщило региональное управление МЧС.
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Сегодня в 04.10 поступило сообщение о падении самолета АН-2 с последующим возгоранием по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, н.п. Кистеневка. В результате пострадали 2 человека, из них 1 погиб (мужчина, 1971, г.р.). Пострадавший (мужчина, 1965 г.р.) госпитализирован в ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ». Причины происшествия выясняются.
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