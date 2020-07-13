Умер внук Элвиса Пресли

В американском штате Калифорния ушел из жизни внук Элвиса Пресли 27-летний Бенджамин Кио.

По данным полиции, молодой человек совершил самоубийство.

"Внук легенды мировой поп-культуры найден мертвым с огнестрельным ранением в своих апартаментах в американском городе Калабасас, штат Калифорния. Характер ранения говорит о том, что он сам его себе нанес", - говорит менеджер Лизы Пресли, дочери певца и матери погибшего парня.

Бенджамин Кио - сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Он, как и знаменитый дед, был музыкантом. Правда, вел очень закрытый образ жизни.

Как неоднократно писали в прессе, Бенджамин был прямо-таки фотографической копией деда.