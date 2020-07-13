В погоне за хайпом: в Петербурге над Фонтанкой "прогулялся" канатоходец

В Сети появилось видео, на котором человек без какой-бы то ни было страховки пересекает реку Фонтанка (Санкт-Петербург) по канату.

Действо происходит возле Аничкова моста. Мужчина босиком идет по тросу, который перекинут с одного берега на другой. Прямо под ним проплывают прогулочные катера.

Среди толпы наблюдающих за канатоходцем - сотрудники МЧС.

Как рассказали в своих соцсетях канатоходцы Максим Кагин и Александр Грибанов,

после "прогулки над Фонтанкой" их задержала полиция.

О том, будет ли опасное для жизни шоу иметь юридические последствия, пока не сообщается.