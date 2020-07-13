В Сети появилось видео, на котором человек без какой-бы то ни было страховки пересекает реку Фонтанка (Санкт-Петербург) по канату.
Действо происходит возле Аничкова моста. Мужчина босиком идет по тросу, который перекинут с одного берега на другой. Прямо под ним проплывают прогулочные катера.
Среди толпы наблюдающих за канатоходцем - сотрудники МЧС.
Как рассказали в своих соцсетях канатоходцы Максим Кагин и Александр Грибанов,
после "прогулки над Фонтанкой" их задержала полиция.
О том, будет ли опасное для жизни шоу иметь юридические последствия, пока не сообщается.
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