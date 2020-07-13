Напрасный переполох: в Подмосковье ночью горела не деревня

Сегодня ночью сразу несколько крупных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в подмосковном Серпуховском районе горит деревня Дашковка.

В интернете появились фото, на которых ночную темноту разрезает столб пламени:

По счастью, тревога оказалась преждевременной. Как сообщили в региональном МЧС, горела не деревня, в всего лишь куча мусора.