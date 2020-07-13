Сегодня ночью сразу несколько крупных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о том, что в подмосковном Серпуховском районе горит деревня Дашковка.
В интернете появились фото, на которых ночную темноту разрезает столб пламени:
По счастью, тревога оказалась преждевременной. Как сообщили в региональном МЧС, горела не деревня, в всего лишь куча мусора.
"Никто не пострадал. Огонь был небольшим, пожарные с ним быстро справились", - цитирует слова спасателей портал "Москва.Ру".
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.