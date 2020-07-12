На номер 112 позвонил 46-летний мужчина.
"Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", — говорится в сообщении.
Выбранное мужчиной место взрыва находится в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше
Полицейским удалось вычислить и задержать неадекватного мужчину. В его крови обнаружилось около трех промилле алкоголя.
Польский избирательный участок проверили на наличие взрывного устройства, но ничего не обнаружили.
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