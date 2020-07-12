Пьяный мужчина обещал устроить теракт в избирательном участке

На номер 112 позвонил 46-летний мужчина.

"Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка", — говорится в сообщении.

Выбранное мужчиной место взрыва находится в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше

Полицейским удалось вычислить и задержать неадекватного мужчину. В его крови обнаружилось около трех промилле алкоголя.

Польский избирательный участок проверили на наличие взрывного устройства, но ничего не обнаружили.