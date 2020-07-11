В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном панельном жилом доме на улице Краснодонцев, 17. В МЧС поступил сигнал тревоги в 4:25. Количество пострадавших на данный момент составляет пять человек, ещё 11 были спасены.