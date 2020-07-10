Подробности надругательства и убийства 8-летней девочки на Сахалине

Сегодня утром была найдена мёртвой восьмилетняя девочка из села Ново-Александровка в Сахалинской области. Ребёнка изнасиловали и убили.

Подробности чудовищного преступления приводит Sakhalin.info.

Убежала из дома

Девочка ушла из дома после конфликта с матерью, которая не уделяла дочери должного внимания. Она хотела уехать в другой населенный пункт на попутке. В Долинске у девочки были подруги, она часто ночевала у них.

Вику подвезли мужчина и женщина на автомобиле. Их удалось установить по камерам видеонаблюдения.

Дважды изнасиловал и убил

Супружеская пара проживала в одном из подвалов. Мужчина и женщина следовали на пляж в нетрезвом состоянии. Когда девочка села в машину, водитель свернул в глухое место и приказал жене выйти из авто.

Женщина дала признательные показания и заявила, что знала о намерениях мужа. После изнасилования мужчина надел пакет на голову девочке, задушил ее и оставил на берегу.

Экспертизе предстоит определить, участвовала ли женщина в издевательствах над ребёнком. Неблагополучная мать сама имеет двух детей, но оба с ней не проживают. Одного ребёнка воспитывают родственники, другой находится в реабилитационном центре.