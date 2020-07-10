На адвокатов Ефремова завели дела

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский получили дисциплинарные предписания. Защитники принимают участие в громком процессе актёра Михаила Ефремова.

"В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела", — сообщает Федеральная палата адвокатов России.

Пашаев представляет интересы Ефремова, Добровинский — семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В палате сообщили, что адвокаты публично раскрывают информацию, которая является адвокатской тайной. Также они используют громкое дело для саморекламы.